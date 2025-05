Polícia encontra fotos de alunas de colégio de Novo Hamburgo em pendrive de suspeito de gravar banheiro feminino de universidade 

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, a 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo encontrou gravações realizadas pelo suspeito de gravar estudantes com um celular escondido dentro do banheiro feminino da Universidade Feevale e um pendrive com imagens antigas de alunas de um colégio particular do ensino fundamental e médio de Novo Hamburgo. Segundo a polícia, o investigado já atuou profissionalmente no estabelecimento escolar. A ordem judicial foi cumprida em Canela, na Serra.