SM de Negócios: Jusfy, legaltech santa-mariense é premiada no South Summit Brazil 2025 

Premiada como a startup mais escalável da Startup Competition, no South Simmit Brazil 2025, a legaltech Jusfy surgiu por um "acidente", como conta o idealizador Rafael Saccol Bagolin. O santa-mariense relatou que o projeto surgiu depois de comentar com um amigo desenvolvedor sobre as dificuldades que tinha em lidar com cálculos e trabalhos repetitivos no meio jurídico.