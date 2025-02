Briga de casal

Passeando tranquilamente pelo shopping, deparo-me com um casal de conhecidos. Antes de me aproximar, percebo gestos exagerados, como se estivessem brigando. E estavam. Tentei a todo custo contornar o caminho. Fácil, pensei, é grande a quantidade de pessoas ocupando os corredores. Mas minha intenção foi frustrada: a esposa me viu. Imediatamente parou de falar com o marido e, acenando com as duas mãos, convidou-me para ir até eles. Ai, Jesus, pensei, vão dar vexame. Como conhecia o seu histórico de tapas e dramas, adeptos de lavar a roupa suja em público, já sabia o que me esperava. E não deu outra. Discutiam a propósito de um possível envolvimento da mulher com um colega de trabalho. E sabe o que ele me indagou? Se achava possível isso ter acontecido. Vocês conseguem imaginar algo mais constrangedor? E eu lá, tentando desviar do assunto, perguntando como vão os filhos, a cunhada, o cachorro. E nada. Insistiam, com voz alterada, para eu opinar. Com esforço consegui contornar a situação, trocando a resposta pela dica de resolverem a querela quando estivessem calmos, sozinhos. A muito custo, deu certo. Porém, saí nervoso, transpirando.