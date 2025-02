Educar é traumatizar

Então, atente: os maiores confrontos acontecerão em relação a si próprio. Faz parte do propósito analisar as atitudes, a linguagem e os comportamentos incessantemente. E preparar-se para se frustrar bastante. É um processo do qual não se pode escapar se há a intenção de avanço pessoal. Crianças devem ser retiradas do algodão e expostas desde cedo à realidade cheia de confrontos que as espera. E o trabalho de criar uma proteção ao se defrontar com situações complexas trará, em última instância, força e poder interior para enfrentar as adversidades.