Colorado deve perder atletas para outros clubes em 2025. Jefferson Botega / Agencia RBS

Melhor é esperar. Só a partir da próxima semana vamos conhecer os negócios do Inter. Sejam as saídas, as chegadas e o não menos importante aproveitamento da base.

Pelas notícias, mais um nome entrou no radar do Flamengo: Enner Valencia, reserva no Beira-Rio e dono de um polpudo salário.