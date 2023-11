O Ministério da Educação (MEC) abriu processo seletivo para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de novembro. Elas são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal Portal de Acesso Único do Ensino Superior. O resultado será divulgado no dia 30 de novembro.