UFPel oferece mais de 2 mil vagas para quem tem ou já teve vínculo com o Ensino Superior

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) está ofertando mais de 2,3 mil vagas de acesso ao Ensino Superior para quem já teve ou tem vínculo com o Ensino Superior. As oportunidades estão distribuídas em 77 cursos de formação e o acesso é feito através do Processo Seletivo Complementar, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2025.