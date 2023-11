As severas condições climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul no último final de semana, provocando inundações muitos transtornos, também prejudicaram parte dos alunos que planejavam prestar o vestibular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) no sábado (18). A instituição anunciou que os inscritos que não compareceram "terão isenção na inscrição do Vestibular Complementar".