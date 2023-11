Os alagamentos provocados pela cheia do Guaíba, que atingiu no início da tarde desta segunda-feira (20) a marca histórica de 3m19cm, provocaram o fechamento de três estações da Trensurb. São elas: Mercado, Rodoviária e São Pedro. Os trens estão circulando somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo, com intervalos de 15 minutos.