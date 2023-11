O nível do Guaíba atingiu o índice de cota de inundação (3 metros) no Centro Histórico, nesta segunda-feira (20), conforme medição da Rede Hidrometeorológica Nacional. Com isso, a prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar as comportados do sistema de contenção de enchentes. A primeira a ser fechada será a do portão 4 do Cais, localizado na Avenida Sepúlveda. Depois, o portão 2 (Embarcadero), 6 (Catamarã) 12 e 14. Às 8h15min o índice apontava 3m04cm.