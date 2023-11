A chuva intensa da semana passada, sobretudo no final de semana, fez com que o nível do Rio Jacuí, na região de Eldorado do Sul, subisse e invadisse residências. Com isso, moradores tiveram que sair de casa. De acordo com os bombeiros voluntários do município, as localidades mais atingidas são os bairros Chácara, Cidade Verde e Vila da Paz. De acordo com a Defesa Civil municipal, cerca de 1,5 mil pessoas estão fora de casa.