Gruta de Maria Degolada vai ser restaurada

A Cladera Arte e Design assinou contrato com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Ela irá realizar a recuperação da pequena gruta, ao custo de R$ 26 mil. Os trabalhos vão durar 90 dias .

A gruta será limpa e pintada, sendo que serão executados ainda pequenos reparos, como troca de telhas e consertos no portão. Um mosaico artístico com a indicação de que existe no local o espaço de devoção será instalado na entrada — este foi um pedido da comunidade.