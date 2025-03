Por que cancelas de pedágio da freeway não são liberadas com congestionamentos

Está no contrato. Não adianta ter fila. Para que as cancelas de pedágio da CCR ViaSul sejam levantadas , é preciso que grandes filas se formem por uma quantidade definida de minutos.

O contrato de concessão firmado com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) prevê que a cobrança deixará de ser feita sempre que a fila passar de 200 metros de extensão por 15 minutos. Em feriadões e dias considerados "notáveis", a extensão aumenta para 400 metros.

Caso não libere as cancelas, a concessionária é obrigada a pagar uma multa conforme resolução de 2013. Esse valor chega a R$ 907 mil em caso de descumprimento .

Fiscalização

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) garante que fiscaliza o contrato. O monitoramento ocorre por meio do acompanhamento remoto no Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, vistorias in loco realizadas pela equipe de fiscalização da agência e análise de relatórios periódicos apresentados pela concessionária.