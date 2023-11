Seguem as buscas pelo homem e criança de dois anos que estão desaparecidos desde que o carro em que estavam afundou no Rio Turvo, em Coqueiros do Sul, no norte do Estado, no sábado (18). Nesta madrugada, o corpo da terceira ocupante do carro, Tatiane Pazinato, foi encontrado margens do rio, entrelaçado em galhos.