A primeira pesquisa contratada pelo Grupo RBS para aferir as preferências do eleitor à prefeitura de Porto Alegre em 2024 mostra o prefeito Sebastião Melo (MDB) com 36% das intenções de voto. A deputada federal Maria do Rosário (PT) tem 31%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados. No limite da margem de erro, Melo tem entre 39% e 33% e Rosário, entre 34% e 28%.