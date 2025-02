Juiz eleitoral absolve candidatas do PSD de Ijuí apontadas como "laranjas"

Foram absolvidas em primeira instância as três candidatas a vereadora do PSD em Ijuí apontadas por partidos de esquerda como "laranjas" . A decisão foi emitida nesta quarta-feira (5) pelo juiz Guilherme Eugênio Mafassioli Corrêa, da 23ª Zona Eleitoral.

De acordo com o despacho, por mais que as candidatas Ana Carolina Moreira Ferreira, Andreia Guimarães de David e Kerolin Estefani Mattos Pietrovieh tenham recebido poucos votos e não tenham demonstrado muito empenho nas campanhas, "não se pode dizer que não as realizaram" .

"Apesar de algumas contradições e falta de conhecimento por algumas testemunhas sobre fatos importantes, como mencionado no parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, não há como deixar de perceber que várias pessoas ouvidas externaram que as candidatas fizeram campanha eleitoral, mesmo que não em tempo integral e sem utilizar todos os meios aptos para tal", diz trecho da decisão.