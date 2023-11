A chuva forte que começou na madrugada causa transtornos em Porto Alegre na manhã deste sábado (18). Conforme a prefeitura, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e o Corpo de Bombeiros registraram, até por volta das 11h, pelo menos seis quedas de árvores, 15 semáforos com algum tipo de falha no funcionamento, oito vias com bloqueio total por acúmulo de água e um poste com fios caído.