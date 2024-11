Inteligência artificial pode ser aliada no aprendizado no Ensino Superior, dizem especialistas

A inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente no Ensino Superior. Conforme estudo elaborado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) em parceria com a Educa Insights, 71% dos estudantes de graduação usam recursos de IA com frequência na rotina de estudos. Para 74% dos consultados, as novas tecnologias são um investimento essencial nas instituições de ensino, sendo que 80% deles conhecem as principais ferramentas, como ChatGPT e Gemini.