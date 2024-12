Nicolas Prattes é Rudá em "Mania de Você". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta terça-feira (3). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Rudá defende Luma das acusações de Moema e Viola. Viola surpreende Luma, que fica perplexa ao saber por ela que o pen drive que deu a Rudá estava vazio. Luma descobre que foi Mércia quem trocou o pen drive. Dhu estranha o comportamento de Lorena com Edmilson. Evelyn pede desculpas a Marlete na frente de Berta. Luma briga com Mércia. Mavi escuta a discussão entre Luma e Mércia e descobre que a mãe está com o verdadeiro pen drive.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Zélia descobre que Maristela, Bia e Juliano armaram contra Beto e Beatriz. Carlito se decepciona com a atitude de Ana Maria. Celeste fica frustrada ao pensar que Mauro é Genoca. Edu lamenta com Guto a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado pelos dois. Raimundo cuida de Beto, que se culpa por ter deixado Beatriz sozinha no jantar de Maristela. Beatriz é avisada da internação de Basílio, que culpa Beto por seus ferimentos. Marlene confronta Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria. Maristela orienta Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, e Zélia ouve. Zélia ameaça Maristela.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Jão garante a Madalena que não sabia da gravidez de Cacá. Silvia mente para Gigi sobre o diário da avó. Osmar se anima com a confirmação de seu plano contra Madalena. Madalena se aflige com a felicidade de Jão ao falar sobre a paternidade inesperada. Chega o dia da festa na casa de Edson. Jão afirma a Sidney que dará todo o seu apoio a Cacá. Roxelle arruma Neuza para ir à festa com Jin. Osmar vai à casa de Doralice. Joyce tenta descobrir o segredo de Belisa. Edson se surpreende com a presença de Neuza. Jão leva Cida ao médico. Madalena comunica a Edson que houve um problema com a organização da festa.

A Caverna Encantada - SBT, 20h45min

Cristina escreve um livro policial, inspirando seus personagens em Shirley e Wanda, que acreditam que ela estava deturpando o papel de detetive e acabam demitindo-a. Moleza revela que sabe falar para Benjamin, que o inclui no grupo, ao lado de Flora e Jane.

Força de Mulher - Record, 21h