Quem é Ceci Ribeiro, nova apresentadora do "Bate-Papo BBB" ao lado de Gil do Vigor

Ceci Ribeiro iniciou sua carreira em uma emissora de rádio. @ceciribeiro Instagram / Reprodução

Ceci Ribeiro foi anunciada nesta segunda-feira (2) como a nova apresentadora do Bate-Papo BBB. Em 2025, ela irá conduzir a tradicional conversa com o eliminado do reality ao lado do economista e ex-BBB 21 Gil do Vigor.

A novidade movimentou as redes sociais, especialmente pelo retorno do economista, considerado um dos participantes mais queridos do programa, além da estreia de Ceci na atração.

Parte do público já está familiarizado com a apresentadora, uma vez que ela possui uma bagagem de 15 anos no entretenimento e comandou, recentemente, o Bate-Papo Estrela da Casa com o ator Silvero Pereira. Contudo, boa parte irá conhecê-la no mais novo trabalho.

Quem é Ceci Ribeiro

Cecília Ribeiro, mais conhecida como Ceci Ribeiro, começou sua carreira no rádio e, em 2009, entrou para a TV Integração, afiliada da Globo no interior de Minas Gerais, onde ficou até agosto deste ano, quando assumiu o quadro no reality musical em rede nacional.

Em solo mineiro, ela comandou programas de entretenimento como Carona e Cê Viu?, ambos focados em entrevistas com famosos e assuntos relacionados ao mundo da internet. O primeiro chegou a ficar oito anos na grade de programação da emissora local.

Quando assumiu o Bate-papo Estrela da Casa, Ceci disse que aposta na autenticidade para conquistar sucesso na sua trajetória.

— Quando você é muito autêntico e as pessoas vão abraçar a sua verdade, você consegue permear isso por anos, porque aquilo é verdadeiro. E o segredo é trabalhar muito. A visibilidade é incrível, mas ela tem que vir acrescida de muito trabalho — disse ao gshow.

Ela se declara uma grande fã do Big Brother Brasil e considera que está realizando um sonho.

— Estou tão feliz com a confiança! Eu amo o papo com o eliminado, assisti em todas as edições e sempre sonhei em fazer. Acompanhar o BBB 24 horas por dia já é uma coisa que faço há anos, então só isso que não muda. De resto, eu estou me dedicando muito a aprender e trabalhar para entregarmos um programa à altura do que o público espera. E fã de BBB é exigente, eu sei porque sou dessa turma.