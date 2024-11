Após analisar os principais problemas e desafios do Ensino Superior no Brasil, o Grupo de Trabalho sobre o Ensino Superior Brasileiro da Academia Brasileira de Ciências (ABC) elaborou propostas para ampliar o acesso ao ensino público e modernizar a estrutura educacional. Entre as sugestões estão criar um novo modelo de Instituição de Ensino Superior (IES) no Brasil, melhorar a formação de professores e qualificar o ensino a distância (EAD) público.