A parcela de estudantes do Ensino Superior na modalidade de educação a distância (EAD) cresce a cada ano no Rio Grande do Sul. Em 2023, 58,3% (343.209) dos universitários gaúchos estavam matriculados em cursos ministrados de forma remota. Essa é a segunda maior porcentagem registrada entre os Estados, atrás de Santa Catarina, com 59,2% (274.240).