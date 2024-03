No Rio Grande do Sul, 44% dos jovens entre 15 e 29 anos trabalham e não estudam. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 2023, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (22). Cada grupo de jovens tem diferentes motivações para não seguir estudando ou ampliando a sua qualificação.