Pela primeira vez desde 2012, o Rio Grande do Sul registrou menos de 400 mil jovens que não estudam nem trabalham, conforme a Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados, divulgados na semana passada, mostram que 369 mil, ou 15,7% dos gaúchos com idade entre 15 e 29 anos, se enquadram na condição.