Depois de atingir níveis de deterioração recordes em 2021, a condição de vida dos brasileiros teve melhora no ano passado. Em 2022, houve diminuição da pobreza e da extrema pobreza tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, além de melhora nos índices de desigualdade social e educação. As informações são da Síntese dos Indicadores Sociais, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (6).