Em meio a um período demarcado pela estabilidade na desocupação em 23 das 27 unidades da federação, o Rio Grande do Sul se manteve com a taxa de desemprego em 5,4% no terceiro trimestre do ano, a sétima menor do país. O indicador, divulgado nesta terça-feira (22) pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, mede o percentual das pessoas que permanecem em busca de uma oportunidade de emprego.