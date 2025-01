A postura do Boca Juniors que gera dúvida no Grêmio sobre o futuro de Marchesín

A postura do clube argentino gera dúvida na direção gremista, porque neste momento não é possível apontar uma tendência sobre o futuro do goleiro. A primeira proposta de compra foi de apenas US$ 500 mil (cerca de R$ 3 milhões na cotação atual), e prontamente foi recusada. O Boca Juniors acenou com a possibilidade de oferecer US$ 800 mil (aproximadamente R$ 4,8 milhões), mas isto ainda não foi formalizado. E este valor também não interessa.