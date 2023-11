Após engatar altas em um passado recente, o preço de alguns alimentos importantes na mesa das famílias recuou neste ano. A alimentação no domicílio caiu 3,59% no acumulado de 12 meses fechados em outubro na região metropolitana de Porto Alegre. Essa é a primeira queda no indicador em seis anos – a última foi registrada em 2017. O dado é do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, pesquisado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).