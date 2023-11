A inflação na região metropolitana de Porto Alegre segue em rota de perda de ritmo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) local cresceu 0,04% em outubro após subir 0,18% em setembro. Com o novo pé no freio, a Grande Porto Alegre apresenta três desacelerações seguidas no IPCA em um período com quatro taxas consecutivas com inflação. Ou seja, segue no campo de alta, mas com menos intensidade. O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira (10).