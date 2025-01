A pergunta que não quer calar sobre a resposta da Meta ao governo brasileiro

De tão diplomática, a resposta da Meta aos questionamentos da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre as mudanças em sua política de moderação gerou desconfiança. Quem viu a violência verbal do dono de Facebook, Instagram e Theads, Mark Zuckerberg fica intrigado.

É implicância, alguém pode observar: se Zuckerberg muda é criticado, se a Meta diz que tudo fica igual, gera dúvida. Mas é bom lembrar que Zuckerberg gravou um vídeo institucional – não foi flagrado ao acaso em um bar – dizendo que "os países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar às empresas que retirem as coisas ("things" no original) discretamente" .

No documento de quatro páginas, a Meta diz que a substituição do Programa de Verificação de Fatos pela política de "notas da comunidade" só tem efeito nos Estados Unidos. Mas já avisou que será um teste, antes da expansão a outros países .

Para lembrar

A coluna já mencionou estudo do respeitado Massachusetts Institute of Technology (MIT) segundo o qual uma informação falsa tem em média 70% mais de probabilidade de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira, que consome seis vezes mais tempo do que as fake news para atingir meras 1,5 mil pessoas (veja as conclusões de 2018 clicando aqui).