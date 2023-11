O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu a taxa de juro básico do país ao menor nível observado em um ano e meio. O colegiado cortou 0,5 ponto percentual da Selic, derrubando a taxa dos atuais 12,75% ao ano para 12,25%. A última vez em que o juro ficou abaixo dos 12,75% foi entre março e maio do ano passado (11,75%). A decisão foi unânime.