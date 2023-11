Não havia qualquer perspectiva de decisão diferente do corte de 0,5 ponto percentual no juro anunciado há pouco pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). A expectativa era de um recado no comunicado, depois do debate público sobre a meta de déficit zero aberta por ninguém menos do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E veio, mas sem mudar uma letra do recado anterior: