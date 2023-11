A inflação do país voltou a desacelerar. Em outubro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 0,24%. Mesmo registrando nova alta, o índice ficou em patamar ligeiramente abaixo do observado em setembro (0,26%). O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira (10). É o quarto mês seguido de taxas positivas do IPCA.