A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) pela terceira queda consecutiva na Selic, nesta quarta-feira (1º), prepara terreno para mudanças na dinâmica do crédito e dos investimentos no país. A taxa de juro básico caiu dos 12,75% para 12,25% ao ano com a decisão do colegiado.