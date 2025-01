Vendas de água, sorvete e ar-condicionado disparam com altas temperaturas em Passo Fundo 

Calorão acelerou vendas de sorvetes em Passo Fundo. Gabriel Quadros / Agencia RBS

Com o calor intenso dos últimos dias, cresce a procura por itens para amenizar o calor, como ar-condicionados, ventiladores, alimentos gelados e água mineral. Em Passo Fundo, empresários relatam alta na demanda, com destaque para o setor de sorvetes.

O sócio-proprietário de uma fabricante de sorvetes, Vanderlei Paulo Bonfante, registrou crescimento de cerca de 20% nas vendas — um movimento comum nessa época do ano.

O aumento segue a tendência estadual. Conforme a Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis e Afins (Agagel), a procura por sorvetes neste verão tem sido intensificada, especialmente pelo calor prolongado e à seca que atinge várias regiões.

— A tendência de aumento nas vendas de sorvetes em Passo Fundo segue a do restante do Estado, com variações entre os meses de dezembro e janeiro, sendo este último o melhor período até o momento — afirmou o presidente da Agagel, Marcelo Melatti.

O calor intenso também reflete na venda de ar-condicionados e ventiladores. Conforme Mário Henrique Canale, presidente da Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação (Asbrav), o aumento na procura por ar-condicionado é evidente nessa época do ano.

— Esse calor sazonal, com eventos climáticos extremos, faz com que a demanda por sistemas de ar-condicionado aumente consideravelmente. Hoje, esses sistemas não são mais vistos apenas como um luxo, mas como uma questão de saúde — comentou Canale.

Ele ressalta a importância da conscientização sobre a escolha de equipamentos que proporcionem conforto térmico, além da necessidade de instalação e manutenção adequadas.

Quem vê esse movimento na prática é Fernando Schweizer, sócio-proprietário de uma empresa de climatização de Passo Fundo:

— A procura sempre aumentou nesta época do ano e vem crescendo ainda mais conforme o tempo passa e o calor fica aumenta.

Com a facilidade de parcelamento e o aumento de profissionais na área de instalação, o mercado está se expandindo em Passo Fundo tanto no setor residencial quanto comercial.

Variação nas vendas de alimentos gelados

Outro item com alta procura é a água mineral: segundo Bonfante, os consumidores procuram o produto com muita frequência neste verão. A demanda ficou evidente no dia da reportagem, quando os funcionários não conseguiam repor a mercadoria nos freezers a tempo devido a busca recorrente dos clientes pelas garrafas.

Mas nem todos os setores têm a mesma procura. Quem vende açaí identificou uma ligeira mudança neste ano. Daniele Bonatto, proprietária de um empreendimento especializado na fruta em Passo Fundo, relata que o consumo no verão de 2025 não está tão alto quanto em anos anteriores.

— Este verão está mais parado. Claro, o calor trouxe mais movimento, mas o pessoal está mais cauteloso com os gastos. A procura pelo açaí aumentou, mas não como em épocas anteriores. O sorvete tem mais procura, até porque é mais acessível — afirmou Daniele.

Ela destacou também que o aumento no preço do açaí e seus complementos tem impactado os lucros, com a diferença de custo sendo uma barreira para muitos consumidores.