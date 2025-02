Mais de 40% dos contribuintes de Passo Fundo pagaram o IPTU com desconto

Guias estão disponíveis no site da prefeitura de Passo Fundo ou no aplicativo Cidadão Online.

— O histórico dos anos anteriores era de cerca de 40% a 45% dos contribuintes que anteciparam o pagamento do imposto . Entendemos que é uma performance satisfatória. Seguiremos incentivando para que as pessoas não fiquem inadimplentes — disse.

Os prazos de pagamento em cota única com descontos terminaram . Ainda há a opção de parcelamento do imposto em até oito vezes , sem desconto. A primeira parcela vence em 17 de março .

Neste ano, a prefeitura de Passo Fundo não emitiu os boletos impressos. As guias estão disponíveis desde novembro no site do Executivo municipal ou através do aplicativo Cidadão Online.