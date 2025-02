Volta às aulas: economia e praticidade com o Stok Center

Stok Center torna início do ano letivo mais econômico para famílias. Stok Center / Divulgação

O início do ano escolar pode ser desafiador para o orçamento das famílias. Ainda mais que, de acordo com dados da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE), os preços dos itens da lista de materiais apresentaram aumento médio de 7% na comparação entre 2025 e o ano anterior.

Nesse contexto, optar por um supermercado para as compras de volta às aulas pode ser a chave para quem busca praticidade, economia e variedade. No Stok Center, por exemplo, os clientes encontram materiais de papelaria, lanches saudáveis, produtos de higiene e itens essenciais para a rotina escolar – tudo em um só lugar, evitando deslocamentos desnecessários.

Outra vantagem é que o modelo de atacarejo do Stok Center permite comprar em grande quantidade, entregando custo menor por unidade e estoque para um período maior. Além disso, a rede de lojas oferece preços acessíveis para diferentes perfis de consumidores, tornando o início do ano letivo mais econômico para as famílias.

Veja o que você pode encontrar com facilidade nas lojas do Stok Center:

Material escolar

Existe uma infinidade de artigos que podem ser usados em sala de aula. Quais deles comprar, no entanto, depende muito do nível de ensino que o aluno está cursando. Por isso, o Stok Center preparou uma lista de materiais essenciais para a volta às aulas de acordo com a faixa etária dos estudantes. Confira:

● Educação Infantil

A lista costuma ser mais extensa e inclui materiais para atividades artísticas, como giz de cera, massa de modelar, tinta guache, pincel, lápis de cor, cola branca, tesoura sem ponta, papel sulfite e caderno de cartografia.

● Ensino Fundamental

A mochila traz um mix de itens que acompanham o desenvolvimento dos alunos, como caderno de 10 matérias ou fichário, régua, tesoura sem ponta e caixa de lápis de cor.

● Ensino Médio

A prioridade é carregar menos peso. Um caderno de 10 matérias ou fichário e um estojo compacto com lápis preto, caneta, borracha, apontador e corretivo são suficientes para as anotações do dia a dia.

Lancheira saudável

Para garantir uma alimentação equilibrada na rotina escolar, o Stok Center oferece uma variedade de lanches saudáveis, ideais para compor a lancheira das crianças e dos adolescentes. Entre as principais opções, estão:

● Oleaginosas – Castanhas, nozes e amêndoas são ricas em nutrientes e práticas para o dia a dia.

● Frutas frescas e desidratadas – Opções como maçã, banana, uva-passa e damasco são nutritivas e fáceis de levar na mochila.

● Iogurtes e bebidas lácteas – Alternativas ricas em cálcio e proteínas, essenciais para o crescimento saudável.

● Biscoitos integrais ou caseiros – Ideais para quem busca opções menos industrializadas e com mais fibras.

● Barrinhas de cereais – Alternativa rápida e nutritiva para dar energia ao longo do dia.

● Sucos naturais e chás gelados – Bebidas sem conservantes ou com baixo teor de açúcar, ideais para substituir os refrigerantes.

Compre online e economize tempo

Para quem busca ainda mais comodidade, o Stok Online permite fazer compras pelo site ou aplicativo, com opções de retirada na loja ou entrega em casa. O serviço já está disponível em 16 das 36 unidades, tornando as compras mais rápidas e eficientes.