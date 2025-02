Pavilhão da agricultura familiar da Expodireto contará com quase 200 expositores

O pavilhão da agricultura familiar da Expodireto Cotrijal , em Não-Me-Toque, no norte do Estado, terá quase 200 expositores neste ano. A feira é uma das maiores do agronegócio internacional e será realizada de 10 a 14 de março.

Do total de 197 expositores, 75% serão de agroindústrias e 25%, empreendedores de artesanato . Entre as opções, os visitantes vão encontrar pães, geleias, sucos, salames, queijos, mel, vinhos, cachaças, flores e plantas, além de comunidades indígenas.

— Teremos uma diversidade enorme de produtos da agricultura familiar, de diferentes regiões do Estado e com a alta qualidade, que já é tradicional nesse pavilhão — afirma o engenheiro agrônomo Vilmar Leitzke, assistente técnico regional da Emater de Passo Fundo.

O espaço também oferece aos visitantes um resgate cultural de sabores tradicionais do meio rural, valorizando os costumes das comunidades representadas no Pavilhão.

Expectativa de vendas

O espaço é organizado por Cotrijal, Emater, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul e Secretaria de Desenvolvimento Rural.