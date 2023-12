O leve avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que variou 0,1% no terceiro trimestre de 2023 (frente ao segundo trimestre deste ano), reflete o que o mercado antecipava: a economia do país está em processo de estagnação. Frente ao mesmo trimestre de 2022, entretanto, a alta é de 2% e no acumulado de quatro trimestres, encerrados em setembro de 2023, o crescimento é de 3,1%. No ano, o avanço fica em 3,2%.