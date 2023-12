Com expectativa de cenário favorável para a agropecuária, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio-RS) projeta 2024 com economia avançando mais no Rio Grande do Sul na comparação com o país. No tradicional balanço de fim de ano, realizado nesta segunda-feira (4), a entidade calcula o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado em 3,5%, enquanto a média nacional deverá ficar em 2,2%.