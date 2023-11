O cenário que se desenha para 2024 é de uma série de incertezas internas e externas, o que coloca dúvidas quanto ao desempenho da atividade econômica no ano que vem. A avaliação é da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), que apresentou nesta quinta-feira (30) as suas projeções para o próximo ano.