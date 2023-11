Diante do combo formado por juro ainda elevado, endividamento e inadimplência resistentes, o desempenho da economia do Rio Grande do Sul segue calçado no setor terciário. Puxado pelos ramos de informação e comunicação e de transportes, serviços lideram o crescimento da atividade econômica no Estado no acumulado do ano até setembro. O setor é seguido por comércio, que segue no azul, mas com perda de ritmo acentuada. A Indústria é o único segmento no vermelho, patinando em um ambiente de juro alto, exportações em queda e aumento de incertezas. O cenário é exposto nas pesquisas mensais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas nos últimos dias.