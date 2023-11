O preço do litro de leite ao produtor acumula uma redução de 28% em 12 meses, na média nacional, conforme boletim que acaba de ser divulgado pelo Centro de Inteligência do Leite da Embrapa. Os R$ 2,05 mapeados (produto entregue em setembro e pago em outubro) representam ainda queda de 8,9% sobre o mês anterior, o sexto recuo consecutivo. No Rio Grande do Sul, o valor médio foi menor, R$ 1,93, e a queda, maior, 11,9%.