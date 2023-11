Produtores de leite de 20 municípios gaúchos afetados pelas cheias de setembro ganharam nesta segunda-feira (13) uma ferramenta de apoio para a reconstrução de estruturas danificadas pela intempérie. Publicado no Diário Oficial do Estado, o projeto disponibiliza crédito, com um limite de R$ 15 mil por beneficiário, para investimentos que permitam a retomada a pleno da atividade — aquisição de animais, de ordenhadeiras, reforma de galpão, entre outros, definidos no edital. No total, serão viabilizados R$ 2,3 milhões por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper).