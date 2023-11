Com desaceleração global e crise em parceiro vizinho, as exportações da indústria gaúcha estão prejudicadas neste ano. As vendas externas do setor recuaram 3,4% no acumulado deste ano até outubro ante o mesmo período de 2022. A queda é puxada por alguns segmentos como alimentos, químicos e celulose. Desaquecimento da atividade na China, crise econômica na Argentina e falta de apetite de Estados Unidos e Europa ajudam a explicar essa falta de tração do comércio externo, segundo especialistas.