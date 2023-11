Dedicado a reduzir a resistência ao projeto que aumenta o ICMS, o governador Eduardo Leite participou de almoço na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) nesta quarta-feira (29). Leite apresentou aos empresários as justificativas para propor a elevação na alíquota do imposto, de 17% para 19,5%.