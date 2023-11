Como era esperado, a resistência é grande à proposta do governo gaúcho de elevar a alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 19,5%. O projeto está na Assembleia Legislativa e requer urgência para valer a partir de 2024. À Rádio Gaúcha, a secretária Estadual da Fazenda, Pricilla Santana, detalhou os motivos da decisão e reforçou a estimativa de perda de R$ 110 bilhões em 25 anos se o Estado não elevar o imposto e os demais o fizerem. Confira trechos da entrevista abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.