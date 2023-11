A pedra cantada pelos empresários gaúchos se confirmou: Santa Catarina ficou de fora do bloco de Estados do Sul e do Sudeste que propõem aumentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, já havia dito que não elevaria as alíquotas e, agora, o Estado vizinho não entrou no comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira (21), por aqueles que aumentaram ou tentarão aumentar o imposto: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. O governador gaúcho, Eduardo Leite, planeja subi-lo de 17% para 19,5%.