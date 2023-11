Apesar da série de alertas para as exceções infiltradas, o secretário Extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, se mostra satisfeito com o texto que saiu do Senado de volta à Câmara dos Deputados. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o "pai" da proposta rebateu críticas à alíquota e reafirmou que a carga tributária não vai subir. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.