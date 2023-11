Empresa de construção e montagem industrial nascida em Porto Alegre, a Engecampo Engenharia foi, pela primeira vez, uma das vencedoras do prêmio de melhores fornecedores da Petrobras. Ela foi única gaúcha a receber a premiação e o destaque foi na categoria Obra de Engenharia Onshore, ou seja, obras em terra. Atualmente, a empresa tem dois contratos ativos com a estatal para construção de um sistema de drenagem de R$ 189 milhões na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, e um de R$ 89 milhões na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco.